Йоахим Лёв может возглавить сборную Узбекистана — источник

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может возглавить национальную команду Узбекистана. Об этом сообщает Championat.Asia.

По информации источника, футбольная ассоциация Узбекистана уже начала переговоры с немецким специалистом. Отмечается, что если Лёв примет предложение данное предложение, то нынешний главный тренер команды Тимур Кападзе войдёт в штаб немца.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в истории выступит на чемпионате мира. Команда обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.

Лёв работал главным тренером немецкой сборной с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка конфедераций 2017 года в России. С 2021 года специалист не работал ни в одной команде.