Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йоахим Лёв может возглавить сборную Узбекистана — источник

Йоахим Лёв может возглавить сборную Узбекистана — источник
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может возглавить национальную команду Узбекистана. Об этом сообщает Championat.Asia.

По информации источника, футбольная ассоциация Узбекистана уже начала переговоры с немецким специалистом. Отмечается, что если Лёв примет предложение данное предложение, то нынешний главный тренер команды Тимур Кападзе войдёт в штаб немца.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в истории выступит на чемпионате мира. Команда обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.

Лёв работал главным тренером немецкой сборной с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка конфедераций 2017 года в России. С 2021 года специалист не работал ни в одной команде.

Материалы по теме
Игрок сборной Узбекистана Ашурматов обозначил цели команды на дебютном чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android