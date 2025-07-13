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ЦСКА опередил «Зенит» по числу тренеров, выигрывавших Суперкубок России

ЦСКА опередил «Зенит» по числу тренеров, выигрывавших Суперкубок России
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Московский ЦСКА стал рекордсменом по количеству тренеров, выигрывавших Суперкубок России, опередив по этому показателю «Зенит».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

В субботу, 12 июля, красно-синие победили «Краснодар» в матче за данный трофей (1:0) под руководством Фабио Челестини. 49-летний специалист стал шестым тренером армейцев, с которым они завоевали Суперкубок России. До этого ЦСКА также добивался подобного с Виктором Гончаренко, Леонидом Слуцким, Зико, Валерием Газзаевым и Артуром Жорже.

Сине-бело-голубые выигрывали этот трофей с пятью разными тренерами.

В минувшем матче между «Краснодаром» и ЦСКА единственным мячом отметился защитник московской команды Игорь Дивеев.

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