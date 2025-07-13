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Роша: был счастлив поиграть с Пьяничем в ЦСКА, благодаря его передачам я забивал головой

Роша: был счастлив поиграть с Пьяничем в ЦСКА, благодаря его передачам я забивал головой
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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался об уходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича из московского клуба.

— Нам важно было иметь игрока такого уровня, с такой футбольной историей, как у Миралема. Я был счастлив поиграть с ним, ведь благодаря его передачам я забивал голы головой (смеётся). Хочу поблагодарить Миралема за то, что он был частью нашего состава.

— Он действительно был важным игроком не только на поле, но и за его пределами?
— Да, он был таким. Учитывая его футбольную карьеру, опыт, в команде все его уважали. На поле и за его пределами Миралем был замечательным человеком, помогал нам, иногда требовал и спрашивал с нас. Он был настоящим лидером и сильно помог команде в прошлом сезоне, — приводит слова Роши «Матч ТВ».

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в статусе свободного агента в сентябре прошлого года. В сезоне-2024/2025 на счету экс-футболиста «Ювентуса» и «Барселоны» 25 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. Летом 2025 года Пьянич покинул ЦСКА после истечения срока действия контракта.

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