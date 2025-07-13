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Андрей Червиченко: продление Даку — большая победа для «Рубина»

Андрей Червиченко: продление Даку — большая победа для «Рубина»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о продлении албанским нападающим Мирлиндом Даку контракта с казанским «Рубином». Новое соглашение с игроком рассчитано до 2029 года.

«С одной стороны, продление Даку — большая победа для «Рубина». Но мне кажется, что это продление для дальнейшей продажи. Татарские хитрецы посчитали, что сейчас лучше заплатить ему за продление, а потом успешно продать. Мне кажется, что Даку уже ближайшей зимой или следующим летом продадут в какой-то из московских клубов. Он за это время как раз угомонится со своими албанскими выходками», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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