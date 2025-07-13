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Педро стал благосклоннее к переходу в «Зенит» после критики от тренера «Фламенго» — Нету

Педро стал благосклоннее к переходу в «Зенит» после критики от тренера «Фламенго» — Нету
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Нападающий «Фламенго» Педро дос Сантос вернулся к рассмотрению варианта с переходом в санкт-петербургский «Зенит» после того, как главный тренер красно-чёрных Филипе Луис публично раскритиковал футболиста за его отношение к тренировкам. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ранее сине-бело-голубые предложили «Фламенго» € 15 млн за переход 28-летнего игрока. На текущий момент руководство бразильского клуба, как и окружение Педро, считает целесообразным рассмотреть все варианты развития будущего нападающего, в том числе с переходом в «Зенит».

Педро является игроком красно-чёрных с января 2021 года. С января по декабрь 2020 года он выступал за этот бразильский клуб на правах аренды. Всего в составе «Фламенго» он принял участие в 280 матчах во всех турнирах, в которых отметился 140 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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