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Червиченко: удивительно, что «Краснодар» не смог забить ни одного мяча в ворота ЦСКА

Червиченко: удивительно, что «Краснодар» не смог забить ни одного мяча в ворота ЦСКА
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче Суперкубка России, в котором ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Результат матча с ЦСКА довольно странный для «Краснодара». Для ЦСКА победы на минималках — это норма, но удивительно, что «быки» не смогли забить ни одного мяча. То ли «Краснодар» ещё празднует чемпионство, то ли такое «хорошее» нападение у команды.

Я бы не проводил никаких параллелей с тем, что «Краснодар» в прошлом сезоне проиграл в Суперкубке России, но выиграл чемпионат. Настроение перед стартом чемпионата не самое лучшее. Обычно перед началом чемпионата даже соперников выбирают слабее, чтобы команда почувствовала уверенность. «Краснодару» же придётся приобретать уверенность в первых матчах. Если в этих играх не будет ярких побед, «Краснодар» можно будет списать ещё до большого перерыва», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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