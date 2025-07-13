Червиченко: удивительно, что «Краснодар» не смог забить ни одного мяча в ворота ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче Суперкубка России, в котором ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 1:0.

«Результат матча с ЦСКА довольно странный для «Краснодара». Для ЦСКА победы на минималках — это норма, но удивительно, что «быки» не смогли забить ни одного мяча. То ли «Краснодар» ещё празднует чемпионство, то ли такое «хорошее» нападение у команды.

Я бы не проводил никаких параллелей с тем, что «Краснодар» в прошлом сезоне проиграл в Суперкубке России, но выиграл чемпионат. Настроение перед стартом чемпионата не самое лучшее. Обычно перед началом чемпионата даже соперников выбирают слабее, чтобы команда почувствовала уверенность. «Краснодару» же придётся приобретать уверенность в первых матчах. Если в этих играх не будет ярких побед, «Краснодар» можно будет списать ещё до большого перерыва», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: