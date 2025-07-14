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Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 14-20 июля

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции. Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 14 по 20 июля:

14 июля, понедельник, 3:00 – Кубок Америки по футболу (жен.), Бразилия – Венесуэла;

16 июля, среда, 13:20 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), Германия – Япония;

16 июля, среда, 21:30 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), Канада – Словения;

17 июля, четверг, 13:20 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), Аргентина – Япония;

17 июля, четверг, 21:00 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), Куба – Польша;

18 июля, пятница, 13:20 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), Бразилия – Япония;

18 июля, пятница, 17:30 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), Куба – Франция;

19 июля, суббота, 17:30 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), Сербия – Канада;

19 июля, суббота, 21:30 – MMA: PFL Champions Series 2;

20 июля, воскресенье, 13:20 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), США – Япония;

20 июля, воскресенье, 21:30 – волейбол: FIVB Лига наций (муж.), Франция – Польша.

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Непобитые рекорды в спорте: