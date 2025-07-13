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Радченко: Самошников способен конкурировать в «Зените» на позиции правого защитника

Радченко: Самошников способен конкурировать в «Зените» на позиции правого защитника
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил информацию о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга защитника «Локомотива» Ильи Самошникова. Cообщалось, что игроком также интересовался «Спартак».

«Волков получил тяжёлую травму на тренировке в прошлом сезоне, но молодец, что восстановился. Теперь ему нужно получать постоянную игровую практику, чтобы войти в тонус. В данный момент Волкову после травмы будет тяжело конкурировать на правой бровке обороны «Зенита». Поэтому будет логичным, если Сергей уйдёт в аренду.

Самошников неплохо провёл прошлый сезон. Самое главное, что у него есть российский паспорт. Это играет важную роль. Илья способен конкурировать в «Зените» на позиции правого защитника, ведь состояние Караваева остаётся неясным», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Самошников в 33 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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