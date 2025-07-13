Арне Слот рассказал, как он и команда справляются с эмоциями после гибели Жоты

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о гибели форварда «красных» и сборной Португалии Диогу Жоты и рассказал, как команде прийти в себя после произошедшего. Футболист, а также его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел», погибли в результате ДТП в Испании 3 июля.

«Прежде всего, это сильно повлияло на нас, но это ничто по сравнению с той потерей, которую переживают его родители, его жена Руте, дети и вся его семья. Первое чувство, которое мы все испытываем, — это грусть. Второе чувство, которое приходит мне на ум, — это гордость. Я думаю, его родители и Руте могут очень гордиться тем, каким человеком он был.

Я разговаривал со многими его товарищами по команде, со многими сотрудниками, все они очень высоко его оценивают и говорят, каким он был замечательным человеком. Конечно, первое чувство — грусть — гораздо сильнее чувства гордости.

Кажется, ничто не имеет значения, если задуматься о том, что произошло. Но мы футбольный клуб, нам нужно тренироваться и снова играть, хотим мы этого или нет. То, что я сказал игрокам, я могу сказать и здесь. Очень сложно найти нужные слова, потому что мы постоянно спорим о том, что уместно. Можем ли мы снова тренироваться? Можем ли мы снова смеяться? Можем ли мы злиться, если будет принято неверное решение?

И я сказал им, что, возможно, лучшее, что мы можем сделать, — это справиться с этой ситуацией, как это сделал бы Жота. Он всегда был собой, поэтому нам нужно действовать так же. Если мы хотим смеяться — можно смеяться. Если хочется плакать — можно поплакать. Эмоции нельзя игнорировать.

Диогу был одним из самых командных игроков, которых я когда-либо видел. Ребята из медиаотдела рассказали мне, что, когда всем игрокам предложили оформить фотографии после победы в АПЛ, чтобы они могли повесить их у себя дома на память, Диогу выбрал не свою фотографию с трофеем, как большинство, а общекомандное фото, где мы все на фоне наших фанатов. Надеюсь, ребята никогда не забудут, каким командным игроком он был, сохранят это в своих сердцах навсегда и покажут это на поле», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».