Валерий Кечинов: с приездом Лёва имидж сборной Узбекистана будет очень приличным

Бывший футболист сборной Узбекистана Валерий Кечинов отреагировал на информацию о возможном назначении Йоахима Лёва на пост главного тренера этой национальной команды.

«Если Лёв приедет и будет работать, это только во благо престижа сборной Узбекистана. Там были именитые наставники. В клубе «Бунёдкор» работал Сколари. С приездом Лёва имиджевая составляющая будет очень приличная», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лёв был главным тренером сборной Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира — 2014 и Кубок конфедераций — 2017.