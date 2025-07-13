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Валерий Кечинов: с приездом Лёва имидж сборной Узбекистана будет очень приличным

Валерий Кечинов: с приездом Лёва имидж сборной Узбекистана будет очень приличным
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Бывший футболист сборной Узбекистана Валерий Кечинов отреагировал на информацию о возможном назначении Йоахима Лёва на пост главного тренера этой национальной команды.

«Если Лёв приедет и будет работать, это только во благо престижа сборной Узбекистана. Там были именитые наставники. В клубе «Бунёдкор» работал Сколари. С приездом Лёва имиджевая составляющая будет очень приличная», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лёв был главным тренером сборной Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира — 2014 и Кубок конфедераций — 2017.

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