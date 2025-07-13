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Нападающий Лука Раткович пополнил состав «Енисея»

Нападающий Лука Раткович пополнил состав «Енисея»
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Нападающий Лука Раткович на правах свободного агента перешёл в «Енисей». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба из Красноярска.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне игрок выступал за коллектив «Дубочица» из Первой лиги Сербии. В 33 матчах Раткович забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Лука является воспитанником клубов «Войводина» и «Чукарички». Ранее нападающий выступал за ряд клубов Первой лиги и Суперлиги Сербии, а также за кипрские коллективы.

В сезоне-2024/2025 Первой лиги красноярский клуб заработал 49 очков и расположился на восьмой строчке.

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