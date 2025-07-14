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Бразилия — Венесуэла. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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03:00 Мск
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Начало прямой трансляции матча Бразилия — Венесуэла на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Бразилия — Венесуэла на платформе Okko и «Чемпионата»
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14 июля в 03:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры группового этапа Кубка Америки среди женщин между сборными Бразилии — Венесуэлы.

Прямая трансляция матча
Прямая трансляция матча
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Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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