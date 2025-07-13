«Спартак» — «Спартак» Суботица: москвичи пропустили на 22-й минуте

В эти минуты на поле «Лукойл Арены» в Москве проходит товарищеский матч. Местный «Спартак» играет со «Спартаком» из сербского города Суботица. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыли гости на 22-й минуте: Томович с правого фланга выдал поперечную передачу в штрафную москвичей, Кваку Бонсу Осеи получил мяч, классно обыграл Мартинса и забил в дальний угол!

Московский «Спартак» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги 19 июля домашней игрой с махачкалинским «Динамо». Минувший сезон команда закончила на четвёртом месте.

На групповом турнире чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы занял 13-е место. В плей-офф за право остаться в элитном дивизионе команда заняла четвёртое место, сохранив прописку.