«Спартак» — «Спартак» Суботица: москвичи пропустили на 22-й минуте
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В эти минуты на поле «Лукойл Арены» в Москве проходит товарищеский матч. Местный «Спартак» играет со «Спартаком» из сербского города Суботица. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Спартак Суботица
Суботица, Сербия
0:1 Осеи – 23' 1:1 Бабич – 26' 2:1 Умяров – 48' 3:1 Заболотный – 57' 4:1 Умяров – 72'
Счёт в матче открыли гости на 22-й минуте: Томович с правого фланга выдал поперечную передачу в штрафную москвичей, Кваку Бонсу Осеи получил мяч, классно обыграл Мартинса и забил в дальний угол!
Московский «Спартак» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги 19 июля домашней игрой с махачкалинским «Динамо». Минувший сезон команда закончила на четвёртом месте.
На групповом турнире чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы занял 13-е место. В плей-офф за право остаться в элитном дивизионе команда заняла четвёртое место, сохранив прописку.
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