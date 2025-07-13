«Спартак» — «Спартак» Суботица: Бабич сравнял счёт на 27-й минуте

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В эти минуты на поле «Лукойл Арены» в Москве проходит товарищеский матч. Местный «Спартак» играет со «Спартаком» из сербского города Суботица. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Спартака».

На 27-й минуте прошла подача с углового в центр штрафной, где Бабич шикарно пробил головой, и мяч, ударившись о штангу, влетел в сетку ворот «Спартака» из Суботицы.

Гости открыли счёт на 22-й минуте: Томович с правого фланга выдал поперечную передачу в штрафную москвичей, Кваку Бонсу Осеи получил мяч, классно обыграл Мартинса и забил в дальний угол.

Московский «Спартак» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги 19 июля домашней игрой с махачкалинским «Динамо». Минувший сезон команда закончила на четвёртом месте.

На групповом турнире чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы занял 13-е место. В плей-офф за право остаться в элитном дивизионе команда заняла четвёртое место, сохранив прописку.