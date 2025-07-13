Сергеев: без понятия, затягивали ли мой трансфер в «Динамо», — просто сидел и ждал

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев поделился мнением об информации, согласно которой «Спартак» якобы пытался затянуть переход футболиста в стан бело-голубых.

— Правда, что твой трансфер в «Динамо» затягивали?

— Без понятия. Просто сидел, ждал.

— Ты мог оказаться в «Спартаке»? Был интерес от них?

— Не знаю.

— Станкович не звонил?

— Мне — никто не звонил (улыбается), — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем сезоне 30-летний Иван Сергеев принял участие в 30 встречах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.