Экс-игрок «Бенфики» Лысцов перешёл в «Шинник»

Центральный защитник Виталий Лысцов стал футболистом «Шинника». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба из Ярославля.

Футболист пополнил состав своей новой команды в качестве свободного агента. Игрок подписал с «Шинником» трудовой договор, срок которого рассчитан на один год.

Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». На протяжении своей карьеры он выступал за российские («Локомотив», «Крылья Советов», «Ахмат», «Химки») и португальские («Лейрия», «Бенфика», «Тондела», «Боавишта») коллективы. Помимо этого, в активе футболиста есть матчи за национальную команду России на юношеском и молодёжном уровне.