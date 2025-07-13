Кечинов: не могу сказать, что ЦСКА заслуживал победы с «Краснодаром», — повезло

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче Суперкубка России, в котором ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 1:0.

«Не могу сказать, что ЦСКА заслуживал победы, как и «Краснодар». Была равная игра. Первый тайм был на стороне «Краснодара»: контролировали мяч, создавали полумоменты. Во втором тайме ЦСКА преобразился и играл лучше «Краснодара». Повезло, что Дивеев оказался в нужном месте. Армейцам повезло», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв «Краснодар». По данному показателю красно-синие отстают лишь от «Зенита».