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Кечинов: не могу сказать, что ЦСКА заслуживал победы с «Краснодаром», — повезло

Кечинов: не могу сказать, что ЦСКА заслуживал победы с «Краснодаром», — повезло
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче Суперкубка России, в котором ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Не могу сказать, что ЦСКА заслуживал победы, как и «Краснодар». Была равная игра. Первый тайм был на стороне «Краснодара»: контролировали мяч, создавали полумоменты. Во втором тайме ЦСКА преобразился и играл лучше «Краснодара». Повезло, что Дивеев оказался в нужном месте. Армейцам повезло», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв «Краснодар». По данному показателю красно-синие отстают лишь от «Зенита».

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