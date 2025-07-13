«Аталанте» интересен форвард «Лиона» Микаутадзе — Скира

Итальянская «Аталанта» проявляет интерес к нападающему французского «Лиона» и сборной Грузии Жоржу Микаутадзе. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

24-летний Микаутадзе в минувшем сезоне провёл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

«Аталанта» в прошедшем сезоне заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 74 очка в 38 матчах.