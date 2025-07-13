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«Спартак» — «Спартак» Суботица: Умяров вывел хозяев вперёд на 48-й минуте

«Спартак» — «Спартак» Суботица: Умяров вывел хозяев вперёд на 48-й минуте
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В эти минуты на поле «Лукойл Арены» в Москве проходит товарищеский матч. Местный «Спартак» играет со «Спартаком» из сербского города Суботица. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Спартак Суботица
Суботица, Сербия
0:1 Осеи – 23'     1:1 Бабич – 26'     2:1 Умяров – 48'     3:1 Заболотный – 57'     4:1 Умяров – 72'    

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Спартака».

На 48-й минуте Маркиньос отдал пас в центр на Умярова, который прицелился и великолепным обводящим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол.

Ранее, на 22-й минуте, гости вышли вперёд благодаря голу Кваку Бонсу Осеи, спустя пять минут счёт сравнял Срджан Бабич.

Московский «Спартак» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги 19 июля домашней игрой с махачкалинским «Динамо». Минувший сезон команда закончила на четвёртом месте.

На групповом турнире чемпионате Сербии «Спартак» из Суботицы занял 13-е место. В плей-офф за право остаться в элитном дивизионе команда заняла четвёртое место, сохранив прописку.

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