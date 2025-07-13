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Радченко: поражение в Суперкубке России пройдёт безболезненно для «Краснодара»

Радченко: поражение в Суперкубке России пройдёт безболезненно для «Краснодара»
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко дал комментарий касательно поражения «Краснодара» в матче за Суперкубок России — 2025 с ЦСКА (0:1).

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Такое бывает, что «Краснодар» никак не может выиграть Кубок или Суперкубок России. Нельзя сказать, что «быкам» не нужен такой титул. Конечно, им бы хотелось пополнить свою коллекцию трофеем. Видимо, «Краснодару» чего-то не хватает в таких играх в начале сезона. Думаю, у футболистов «Краснодара» ещё остались эмоции от победы в чемпионате России, ведь это история. Поэтому поражение в Суперкубке России пройдёт безболезненно для «Краснодара», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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