«Спартак» — «Спартак» Суботица: Заболотный забил первый гол за красно-белых

В эти минуты на поле «Лукойл Арены» в Москве проходит товарищеский матч. Местный «Спартак» играет со «Спартаком» из сербского города Суботица. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте свой первый мяч за «Спартак» забил Антон Заболотный.
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Спартака».
Ранее за «Спартак» отличились Срджан Бабич и Наиль Умяров, забивший мяч дальним ударом. Гости вышли вперёд благодаря точному удару Кваку Бонсу Осеи.
Московский «Спартак» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги 19 июля домашней игрой с махачкалинским «Динамо». Минувший сезон команда закончила на четвёртом месте.
На групповом турнире чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы занял 13-е место. В плей-офф за право остаться в элитном дивизионе команда заняла четвёртое место, сохранив прописку.
- 13 июля 2025
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