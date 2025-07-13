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Агент Самошникова отреагировал на информацию, что игрока «Локомотива» предложили «Зениту»

Агент Самошникова отреагировал на информацию, что игрока «Локомотива» предложили «Зениту»
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Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, не стал комментировать информацию о том, что услуги его клиента были предложены «Зениту». Интерес к Самошникову также приписывают «Спартаку».

— Появилась информация, что Илью Самошникова предложили «Зениту». Как прокомментируете?
— Нечего комментировать. Я каждый раз говорю одно и то же: «За Ильёй следят многие клубы, но официальных заявлений нет». Он футболист «Локомотива», и все мысли только о нём. Сейчас ему важно набрать форму после полученной травмы.

— То есть информация о том, что Илья хочет покинуть «Локомотив», неверна?
— Никто об этом не думает. У него всё хорошо в «Локомотиве», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне на счету Самошникова четыре гола и четыре голевые передачи в 33 матчах.

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