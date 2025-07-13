Полузащитник «Славии» перейдёт в «Вест Хэм Юнайтед» — Романо

Полузащитник пражской «Славии» Эль-Хаджи Малик Диуф в ближайшее время перейдёт в английский «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, сделка близка к завершению. Стоимость трансфера оценивается в € 22 млн, предусмотрены и бонусные выплаты.

В 41 матче прошлого клубного сезона Эль-Хаджи Малик Диуф забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Ранее игрок выступал за норвежский «Тромсё». Помимо этого, в активе полузащитника есть матчи за национальную команду Сенегала.

По итогам прошедшего сезона «Вест Хэм Юнайтед» занял 14-е место в таблице АПЛ, заработав 43 очка.