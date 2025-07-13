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Игонин — о победе ЦСКА в Суперкубке: мне нравится игра настоящих мужиков

Игонин — о победе ЦСКА в Суперкубке: мне нравится игра настоящих мужиков
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Бывший российский футболист Алексей Игонин прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в Суперкубке России.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Было много опасений по Суперкубку России, но матч был интересным. Думаю, зрителям игра понравилась. «Краснодар» изначально был чуть сильнее и мощнее. Казалось, вот чемпионская игра, но ЦСКА — достаточно опытная команда. Больше всего мне нравилось в ЦСКА в последних двух годах то, что футболисты готовы и могут терпеть, а также забивают голы со стандартов. Мне нравится такая игра настоящих спортсменов и мужиков, потому что представляю, насколько сложно было противодействовать такой быстрой команде. Сейчас ЦСКА потихоньку обновляется, есть молодые футболисты, которые обучены играть в совершенно другой футбол — бороться и бежать вперёд», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Для ЦСКА этот Суперкубок стал восьмым в истории — второй результат в истории турнира после «Зенита» (9). «Краснодар» проиграл два Суперкубка России подряд.

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