Экс-игрок «Барселоны» Ракитич: мы могли выиграть ЛЧ три или четыре раза

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил сожаление, что сине-гранатовые с Неймаром, Лионелем Месси и Луисом Суаресом не смогли выиграть больше трофеев Лиги чемпионов.

– Эта атака cмогла выиграть только одну Лигу чемпионов. Это грустно. Что произошло?

– Это очень печально. Это очень расстраивает и злит нас. И я уверен, что Лео, Луис, Неймар, Бускетс, Андрес [Иньеста], Пике и все остальные хотели бы устроить друг другу хорошую взбучку, потому что я много раз говорил при всём моем уважении: «Мы расслабились».

Я уже говорил, что Хави в том первом сезоне (в сезоне-2014/2015, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу, ЛЧ и Кубок Испании. – Прим. «Чемпионата») был очень важной фигурой. Тогда мы этого не понимали, но теперь, по прошествии времени, думаю, мы осознаём это. Без него все те детали, которые он контролировал, ускользали от нас. И это очень обидно, потому что, я думаю, мы могли бы выиграть Лигу чемпионов три или четыре раза.

– Что случилось с его уходом?

– Не знаю. Если бы это было так легко объяснить или исправить, мы бы сразу сделали это. Но иногда случается так, что, возможно, вы перестаёте обращать внимание на детали. Выиграть рядовой матч на групповом этапе или хорошо подготовиться к ответному матчу после победы в первом матче дома. Вы пускаете всё на самотёк, и в итоге футбол, особенно на самом высоком уровне, наказывает вас. Честно говоря, это случалось с нами часто, – приводит слова Ракитича Sport.es.