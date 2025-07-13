Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Ракитич: мы могли выиграть ЛЧ три или четыре раза

Экс-игрок «Барселоны» Ракитич: мы могли выиграть ЛЧ три или четыре раза
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил сожаление, что сине-гранатовые с Неймаром, Лионелем Месси и Луисом Суаресом не смогли выиграть больше трофеев Лиги чемпионов.

– Эта атака cмогла выиграть только одну Лигу чемпионов. Это грустно. Что произошло?
– Это очень печально. Это очень расстраивает и злит нас. И я уверен, что Лео, Луис, Неймар, Бускетс, Андрес [Иньеста], Пике и все остальные хотели бы устроить друг другу хорошую взбучку, потому что я много раз говорил при всём моем уважении: «Мы расслабились».

Я уже говорил, что Хави в том первом сезоне (в сезоне-2014/2015, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу, ЛЧ и Кубок Испании. – Прим. «Чемпионата») был очень важной фигурой. Тогда мы этого не понимали, но теперь, по прошествии времени, думаю, мы осознаём это. Без него все те детали, которые он контролировал, ускользали от нас. И это очень обидно, потому что, я думаю, мы могли бы выиграть Лигу чемпионов три или четыре раза.

– Что случилось с его уходом?
– Не знаю. Если бы это было так легко объяснить или исправить, мы бы сразу сделали это. Но иногда случается так, что, возможно, вы перестаёте обращать внимание на детали. Выиграть рядовой матч на групповом этапе или хорошо подготовиться к ответному матчу после победы в первом матче дома. Вы пускаете всё на самотёк, и в итоге футбол, особенно на самом высоком уровне, наказывает вас. Честно говоря, это случалось с нами часто, – приводит слова Ракитича Sport.es.

Материалы по теме
Ракитич: Месси, Неймара и Суареса нельзя было ставить вместе на тренировках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android