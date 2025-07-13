Дмитрий Радченко: ЦСКА играет на багаже Николича

Известный российский футболист, а ныне тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко после победы ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в Суперкубка России заявил, что армейцы продолжают играть на багаже прошлого тренера Марко Николича. С лета 2025 года команду тренирует Фабио Челестини, выигравший трофей в первом же матче.

«В каких-то моментах игры лучше был «Краснодар», а в каких-то — ЦСКА. Во втором тайме армейцы были свежее и довели матч до победы. У ЦСКА поменялась схема, но пока рано говорить об изменениях в игре команды, потому что прошло слишком мало времени. Конечно, армейцы сейчас играют на багаже Николича», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.