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Дмитрий Радченко: ЦСКА играет на багаже Николича

Дмитрий Радченко: ЦСКА играет на багаже Николича
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Известный российский футболист, а ныне тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко после победы ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в Суперкубка России заявил, что армейцы продолжают играть на багаже прошлого тренера Марко Николича. С лета 2025 года команду тренирует Фабио Челестини, выигравший трофей в первом же матче.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«В каких-то моментах игры лучше был «Краснодар», а в каких-то — ЦСКА. Во втором тайме армейцы были свежее и довели матч до победы. У ЦСКА поменялась схема, но пока рано говорить об изменениях в игре команды, потому что прошло слишком мало времени. Конечно, армейцы сейчас играют на багаже Николича», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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