«Ливерпуль» обыграл «Престон Норт Энд» в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Ливерпуль». После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу мерсисайдцев. Игра прошла на стадионе «Дипдейл» в Престоне.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Престон Норт Энд
Престон, Англия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Брэдли – 33' 0:2 Нуньес – 53' 1:2 Линдсэй – 83' 1:3 Гакпо – 88'
Конор Брэдли открыл счёт на 33-й минуте и вывел красных вперёд, Дарвин Нуньес на 53-й минуте удвоил преимущество команды. Лиам Линдсэй на 83-й минуте отыграл один мяч «Престона». Коди Гакпо на 88-й минуте забил третий мяч «Ливерпуля».
По итогам прошедшего сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. «Престон Норт Энд» финишировал на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 50 очков.
В следующем матче мерсисайдцы сыграют с «Миланом» 26 июля, команда из Ланкашира в ближайшей игре встретится с «Хетафе» 18 июля.
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