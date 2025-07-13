«Ливерпуль» обыграл «Престон Норт Энд» в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Ливерпуль». После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу мерсисайдцев. Игра прошла на стадионе «Дипдейл» в Престоне.

Конор Брэдли открыл счёт на 33-й минуте и вывел красных вперёд, Дарвин Нуньес на 53-й минуте удвоил преимущество команды. Лиам Линдсэй на 83-й минуте отыграл один мяч «Престона». Коди Гакпо на 88-й минуте забил третий мяч «Ливерпуля».

По итогам прошедшего сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. «Престон Норт Энд» финишировал на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 50 очков.

В следующем матче мерсисайдцы сыграют с «Миланом» 26 июля, команда из Ланкашира в ближайшей игре встретится с «Хетафе» 18 июля.