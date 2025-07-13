«Зенит» — «Войводина»: стартовые составы команд на товарищеский матч

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Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Зенит» и сербская «Войводина». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Сантос, Барриос, Глушенков, Педро, Энрике, Кассьерра.

«Войводина»: Гочманац, Баррос, Сичендже, Бутян, У. Николич, Петрович, Коканович, Величкович, Мустафа, Бамиделе, Л. Николич.

По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Войводина» заработала 53 очка и расположилась на шестой строчке в чемпионате Сербии.

В предыдущем товарищеском матче «Зенит» крупно обыграл швейцарский «Сьон» (5:2).