Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Суботицы в товарищеском матче

На «Лукойл Арене» в Москве завершился товарищеский матч, в котором местный «Спартак» обыграл сербский «Спартак» из Суботицы со счётом 4:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Спартака».
Счёт в матче открыли гости: на 22-й минуте отличился Кваку Бонсу Осеи. На 26-й минуте Срджан Бабич сравнял счёт. Хозяева вышли вперёд на 48-й минуте: красивый дальний удар получился у Наиля Умярова. На 57-й минуте первый гол в составе «Спартака» забил Антон Заболотный. На 72-й минуте Умяров оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.
Московский «Спартак» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги 19 июля домашней игрой с махачкалинским «Динамо». Минувший сезон команда закончила на четвёртом месте.
- 13 июля 2025
-
19:00
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:46
-
18:45
-
18:36
-
18:33
-
18:24
-
18:20
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:15
-
17:14
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:17
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:55
-
15:47