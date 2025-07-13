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Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Суботицы в товарищеском матче

На «Лукойл Арене» в Москве завершился товарищеский матч, в котором местный «Спартак» обыграл сербский «Спартак» из Суботицы со счётом 4:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Спартака».

Счёт в матче открыли гости: на 22-й минуте отличился Кваку Бонсу Осеи. На 26-й минуте Срджан Бабич сравнял счёт. Хозяева вышли вперёд на 48-й минуте: красивый дальний удар получился у Наиля Умярова. На 57-й минуте первый гол в составе «Спартака» забил Антон Заболотный. На 72-й минуте Умяров оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

Московский «Спартак» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги 19 июля домашней игрой с махачкалинским «Динамо». Минувший сезон команда закончила на четвёртом месте.