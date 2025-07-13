«ПСЖ» хочет продлить контракт с Брэдли Баркола — Романо

Руководство «ПСЖ» намерено сохранить в команде 22-летнего вингера Брэдли Баркола. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, парижане приступят к переговорам с игроком в ближайшие недели. Отмечается, что всё руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Баркола остался в команде.

В минувшем сезоне Баркола выходил на поле за парижскую команду в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.