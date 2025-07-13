«Зенит» объявил о подписании Жерсона

Бразильский полузащитник Жерсон стал игроком «Зенита». Об этом клуб из Санкт-Петербурга объявил на своём сайте. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.

4 июля об уходе 28-летнего футболиста в «Зенит» объявил его бывший клуб «Фламенго», заявивший, что петербуржцы выплатили за Жерсона сумму отступных в размере € 25 млн.

Жерсон играл за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 года. Всего в составе бразильской команды в 253 матчах полузащитник забил 19 голов и отдал 34 результативные передачи. На его счету также участие в 14 матчах в составе сборной Бразилии и один гол.