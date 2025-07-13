Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Заболотный обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Спартаком» Суботица

Антон Заболотный обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Спартаком» Суботица
Комментарии

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный после победы над «Спартаком» из Суботицы (4:1) поблагодарил болельщиков за поддержку. Форвард забил первый мяч за красно-белых.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Спартак Суботица
Суботица, Сербия
0:1 Осеи – 23'     1:1 Бабич – 26'     2:1 Умяров – 48'     3:1 Заболотный – 57'     4:1 Умяров – 72'    

«Дорогие болельщики, спасибо огромное за поддержку. Очень рады были вас видеть. Всех с победой. С первым голом!» — сказал Заболотный в видео, опубликованном в телеграм-канале «Лукойл Арены».

34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контракт по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Ранее Заболотный успел поиграть за «Зенит» и ЦСКА, вызывался в сборную России, за которую отыграл 19 матчей.

Видео голов:
Видео
Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Суботицы в товарищеском матче
Материалы по теме
Есть первый мяч Заболотного! «Спартак» разгромил одноклубников из Сербии! LIVE
Live
Есть первый мяч Заболотного! «Спартак» разгромил одноклубников из Сербии! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android