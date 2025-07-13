Антон Заболотный обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Спартаком» Суботица

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный после победы над «Спартаком» из Суботицы (4:1) поблагодарил болельщиков за поддержку. Форвард забил первый мяч за красно-белых.

«Дорогие болельщики, спасибо огромное за поддержку. Очень рады были вас видеть. Всех с победой. С первым голом!» — сказал Заболотный в видео, опубликованном в телеграм-канале «Лукойл Арены».

34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контракт по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Ранее Заболотный успел поиграть за «Зенит» и ЦСКА, вызывался в сборную России, за которую отыграл 19 матчей.