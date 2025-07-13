Генеральный директор «Спартака» Малышев назвал неудовлетворительными итоги прошлого сезона

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал результаты команды в прошлом сезоне.

«Итоги прошлого сезона неудовлетворительные. Выводы сделаны, разбирали ситуацию, какие нужны изменения. Мы рассчитываем, что мы способны на большее», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В прошлом сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 57 очков. В Кубке России московская команда дошла до финала Пути регионов.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» 19 июля. В Кубке России красно-белые сыграют в группе с «Ростовом», махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».