Генеральный директор «Спартака» Малышев: серьёзных игроков привести не получается

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил слабую активность москвичей на трансферном рынке. За шесть дней до старта Российской-Премьер-Лиги состав «Спартака» пополнил лишь форвард Антон Заболотный.

«Пока те трансферы, которые планировались, не сложились. Конечно, хочется большего. Если это касается иностранцев, это сложно сделать. Некоторые ждут предложения от команд, которые участвуют в еврокубках. Серьёзных игроков привести не получается», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команду на правах аренды покинул Антон Зиньковский, по истечении (расторжении) контракта — Михаил Игнатов, Павел Маслов и Миэнти Абена.