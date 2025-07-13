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Олег Малышев высказался о критике Кахигао из-за расторжения контрактов с футболистами

Олег Малышев высказался о критике Кахигао из-за расторжения контрактов с футболистами
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на критику в адрес спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао из-за расторжения контрактов с футболистами.

— Кахигао подвергается критике из-за расторжения контрактов с футболистами, а не их продажи.
— Эта ситуация очень неприятная. Даже в случае досрочного расторжения — это какой-то компромисс. Где-то игрок идёт навстречу, когда-то клуб. Это происходит с игроками, у которых нет постоянной практики. Их не берут за деньги, потому что они не играют, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В прошлом сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 57 очков. В Кубке России московская команда дошла до финала Пути регионов.

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