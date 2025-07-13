Гендиректор «Спартака» высказался о несостоявшихся трансферах Сергеева и Комличенко

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил «комплексом причин» срыв трансферов форвардов «Ростова» Николая Комличенко и «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Футболисты перешли в два московских клуба — «Локомотив» и «Динамо» соответственно.

«Мы располагаем обоймой российских игроков. А Комличенко, Сергеев перешли в другие клубы. Сложно сказать, почему они не перешли к нам. Это комплекс причин. У нас нет задачи заваливать деньгами», — передает слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Взамен этих футболистов «Спартак» подписал экс-форварда «Зенита» и ЦСКА Антона Заболотного, заключив контракт со свободным агентом по схеме «1+1».