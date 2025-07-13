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Гендиректор «Спартака» Малышев не стал оценивать работу спортивного директора

Гендиректор «Спартака» Малышев не стал оценивать работу спортивного директора
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал комментировать работу спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао.

«Оценку работы спортивного директора мы дадим по окончании трансферного окна», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В прошлом сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 57 очков. В Кубке России московская команда дошла до финала Пути регионов.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» 19 июля. В Кубке России красно-белые сыграют в группе с «Ростовом», махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

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