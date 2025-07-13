Гендиректор «Спартака» Малышев не стал оценивать работу спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал комментировать работу спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао.

«Оценку работы спортивного директора мы дадим по окончании трансферного окна», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В прошлом сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 57 очков. В Кубке России московская команда дошла до финала Пути регионов.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» 19 июля. В Кубке России красно-белые сыграют в группе с «Ростовом», махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».