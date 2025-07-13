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Гендиректор «Спартака» ответил на слухи о сговоре с «Зенитом» по трансферу Сергеева

Гендиректор «Спартака» ответил на слухи о сговоре с «Зенитом» по трансферу Сергеева
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о сговоре с «Зенитом» по трансферу нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо». Ранее появлялась информация, согласно которой красно-белые якобы пытались затянуть переход футболиста в стан бело-голубых.

— Был сговор «Зенита» и «Спартака» по Сергееву?
— Вам самим не смешно? Нет, конечно, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В прошедшем сезоне 30-летний Иван Сергеев принял участие в 30 встречах во всех турнирах за «Крылья Советов», в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

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