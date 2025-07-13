Гендиректор «Спартака» Малышев: мы рассчитываем на Барко, у нас контрактные обязательства

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи об интересе «Фламенго» к полузащитнику Эсекьелю Барко.

«Личную жизнь Барко не собираюсь обсуждать. Он является очень важным игроком. Мы на него очень рассчитываем, у нас контрактные обязательства», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Также сообщалось, что жена Барко угрожает футболисту разводом, если тот не покинет Россию. Однако позднее появилась информация, что пара разведена несколько месяцев назад, а возможный отъезд из России позволит Барко чаще видеть ребёнка. Аргентинским игроком активно интересуется «Фламенго», но пока не может удовлетворить финансовые запросы «Спартака».

26-летний Барко стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В 36 матчах за команду на его счету 14 голов и девять результативных передач.