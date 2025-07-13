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«Зенит» эффектно представил Жерсона, игрок будет выступать за клуб под девятым номером

«Зенит» эффектно представил Жерсона, игрок будет выступать за клуб под девятым номером
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Петербуржский «Зенит» перед началом товарищеского матча с сербской «Войводиной» представил в качестве игрока команды полузащитника Жерсона. Бразилец вышел на публику из некоего короба, разбив кулаками бумажное изображение Джокера. Именно такое прозвище получил футболист на родине.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

Жерсон будет играть за «Зенит» под девятым номером. В последние годы девятый номер в «Зените» носили Артур, Юри Алберто и Александр Кокорин. Восьмой номер, под которым Жерсон играл во «Фламенго», занят его соотечественником Венделом.

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