«Зенит» — «Войводина»: Сантос забил третий мяч команды РПЛ на 21-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются «Зенит» и сербская «Войводина». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 3:0 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Дуглас Сантос на 21-й минуте забил третий мяч петербуржцев. Ранее, на пятой минуте, Максим Глушенков прямым ударом с углового открыл счёт и вывел «Зенит» вперёд. Луис Энрике на седьмой минуте удвоил преимущество команды.
По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Войводина» заработала 53 очка и расположилась на шестой строчке в чемпионате Сербии.
В предыдущем товарищеском матче «Зенит» крупно обыграл швейцарский «Сьон» (5:2). В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги клуб с берегов Невы сыграет с «Ростовом» 20 июля.
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