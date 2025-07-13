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Олег Малышев отреагировал на интерес иностранных клубов к игроку «Спартака» Угальде

Олег Малышев отреагировал на интерес иностранных клубов к игроку «Спартака» Угальде
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном уходе из команды нападающего Манфреда Угальде. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны нидерландских «Аякса» и «Фейеноорда».

«Угальде действительно интересуются, это нормально. Но тех предложений, которые бы нас удовлетворяли, не поступало», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Угальде, играющий за красно-белых с января 2024 года, провёл за клуб 52 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал шесть результативных передач. Его текущее трудовое соглашение с клубом действует до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 15 млн.

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