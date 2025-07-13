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Андрей Синицын — о поражении «Краснодара» в Суперкубке: первый блин комом

Андрей Синицын — о поражении «Краснодара» в Суперкубке: первый блин комом
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал проигрыш команды в Суперкубке России. Коллектив Мурада Мусаева проиграл второй Суперкубок подряд, в этот раз уступив ЦСКА (0:1).

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Первый матч — первый блин комом. «Краснодар» смотрелся интереснее, но пропустил в начале второго тайма. Что касается следующего сезона, мне кажется, что предстоящий чемпионат будет интереснее прошлого. Будет больше сбалансированных команд. Может, они и не будут бороться за чемпионство, но постараются стремиться к пьедесталу. Невозможно, чтобы пять клубов боролись за чемпионство», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом году «Краснодар» проиграл матч за Суперкубок России «Зениту» (2:4).

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