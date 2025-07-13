Андрей Синицын — о поражении «Краснодара» в Суперкубке: первый блин комом

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал проигрыш команды в Суперкубке России. Коллектив Мурада Мусаева проиграл второй Суперкубок подряд, в этот раз уступив ЦСКА (0:1).

«Первый матч — первый блин комом. «Краснодар» смотрелся интереснее, но пропустил в начале второго тайма. Что касается следующего сезона, мне кажется, что предстоящий чемпионат будет интереснее прошлого. Будет больше сбалансированных команд. Может, они и не будут бороться за чемпионство, но постараются стремиться к пьедесталу. Невозможно, чтобы пять клубов боролись за чемпионство», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом году «Краснодар» проиграл матч за Суперкубок России «Зениту» (2:4).