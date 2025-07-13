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«Приходил в ЦСКА именно за этим». Круговой — о победе в Суперкубке России

«Приходил в ЦСКА именно за этим». Круговой — о победе в Суперкубке России
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Защитник ЦСКА Данил Круговой после победы команды в Суперкубке России заявил, что переходил в неё именно за трофеями. В составе армейцев Круговой, помимо Суперкубка, выиграл Кубок страны.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Суперкубок у суперкоманды! Я приходил в ЦСКА именно за этим. Работаем дальше!» — написал футболист в телеграм-канале.

27-летний Круговой — воспитанник «Зенита». С 2018 по 2020 год играл за «Уфу», в 2024-м на правах свободного агента перешёл в ЦСКА, перед этим отыграв полгода в дубле «Зенита». В составе петербуржской команды завоевал девять трофеев, включая четыре титула чемпиона Российской Премьер-Лиги. Выступает за сборную России (пять матчей).

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