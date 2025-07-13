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Видео: Глушенков забил прямым ударом с углового в товарищеском матче с «Войводиной»

Видео: Глушенков забил прямым ударом с углового в товарищеском матче с «Войводиной»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил гол прямым ударом с углового в товарищеском матче с сербской «Войводиной». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5'     2:0 Энрике – 7'     3:0 дос Сантос – 21'     3:1 Петрович – 30'     4:1 Кассьерра – 36'    

Счёт был открыт на пятой минуте матча, когда Глушенков прямым ударом с углового закрутил мяч в дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

В прошедшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

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