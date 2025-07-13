Видео: Глушенков забил прямым ударом с углового в товарищеском матче с «Войводиной»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил гол прямым ударом с углового в товарищеском матче с сербской «Войводиной». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

Счёт был открыт на пятой минуте матча, когда Глушенков прямым ударом с углового закрутил мяч в дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

В прошедшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.