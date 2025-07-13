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Мойзе Кин отклонил многомиллионное предложение «Аль-Хиляля» — Скира

Мойзе Кин отклонил многомиллионное предложение «Аль-Хиляля» — Скира
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Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин отказался от перехода в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х. Ранее итальянские СМИ заявили, что Кину готовы платить на Востоке € 20 млн в год.

По информации источника, «Фиорентина» подготовила Кину новый контракт на пять лет с повышением зарплаты до € 4,5 млн, встреча состоится 17-18 июля. До 15 июля по контракту Кина действуют отступные в размере € 52 млн, сам футболист хочет остаться в Европе.

25-летний Кин перезагрузил карьеру во Флоренции, где оказался летом 2024 года, перейдя из «Ювентуса». В составе «Фиорентины» итальянец забил 25 голов и отдал три результативные передачи в 44 матчах. За «Ювентус» Кин забил 22 мяча в 123 встречах.

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