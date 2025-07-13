Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — ПСЖ: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ по футболу 2025, 13 июля 2025

«Челси» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на финал клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся английский «Челси» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Алиреза Фагани (Иран). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Стали известны стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дембеле, Дуэ, Кварацхелия.

На стадии полуфинала «Челси» победил бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. В свою очередь, «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» — 4:0. На стадии четвертьфинала «синие» обыграли «Палмейрас» — 2:1. Французский гранд победил «Баварию» — 2:0.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
Гвардиола может гордиться своим учеником. Мареска кое в чём уже круче Артеты
Гвардиола может гордиться своим учеником. Мареска кое в чём уже круче Артеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android