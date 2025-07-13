«Предстоит доказывать, чего стоим». Шалимов — о «Факеле» в Первой лиге

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов после презентации команды в преддверии сезона Лиги Pari заявил, что клуб хорошо подготовился к предстоящему розыгрышу Первой лиги.

«Эмоции переполняют. Только положительные. Состав обновился, многим было важно увидеться с болельщиками лицом к лицу. И то, что в жару пришло столько людей… Перед нами поставлена задача, и её надо решать ради них, ради болельщиков. И уже вместе с ними дальше писать историю клуба.

Подытоживая межсезонье, нашу подготовку, скажу, что клуб провёл большую работу и подобрал хороших опытных футболистов. Но никого шапками мы не закидываем, нам предстоит доказывать, чего мы стоим. А болельщикам – ещё раз огромное спасибо за поддержку, постараемся оправдать их ожидания», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Факела» в телеграм-канале.

«Факел» по итогам прошлого сезона вылетел из Российской Премьер-Лиги спустя три года. В предстоящем команда Шалимова сыграет в Первой лиге, стартовый матч состоится 18 июля, когда коллектив сразится на выезде с костромским «Спартаком».

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Атмосфера у стадиона «Факела» в первом сезоне в РПЛ: