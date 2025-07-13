Бразилец Жерсон высказался о подписании контракта с «Зенитом»

Бразильский полузащитник Жерсон, который стал футболистом «Зенита», поделился впечатлениями от перехода в команду из Санкт-Петербурга.

— Жерсон, мы очень рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». С какими чувствами вы переходите в «Зенит»?

— С хорошими чувствами! Я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле и присоединиться к команде. Надеюсь, что мы быстро найдём взаимопонимание с моими новыми партнёрами по команде и вместе проведём отличный сезон.

— Только что прошла торжественная презентация вас на сцене «Газпром Арены». Какие у вас от этого ощущения? Было ли уже у вас в жизни что-то подобное?

— Очень красивый момент, особенный для меня. Такого со мной раньше не было — это обязательно останется в моей памяти и в моём сердце.

— Мы представили вас в образе и в роли джокера. Скажите, пожалуйста, как в целом это прозвище у вас появилось? Почему вы джокер?

— Благодаря моему тренеру, которого звали Джорджио Хесус, это он мне дал такое прозвище. На самом деле у этого слова много значений. Как и моих ролей и задач на поле, — приводит слова Жерсона официальный сайт «Зенита».