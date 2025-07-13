«Фенербахче» объявил о переходе защитника Арчи Брауна из «Гента»

Левый защитник Арчи Браун перешёл в «Фенербахче» из бельгийского «Гента». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба. Контракт заключён по схеме «3+1».

В минувшем сезоне защитник провёл за «Гент» 32 матча в чемпионате Бельгии, в которых отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в подписании 23-летнего футболиста также заинтересован «Милан». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» отправили за защитником частный самолёт в аэропорт Брюсселя, надеясь договориться об условиях трансфера, а «Фенербахче», в свою очередь, поступил точно так же. Оба клуба согласовали с «Гентом» сумму трансфера в € 8 млн, но решение осталось за игроком.